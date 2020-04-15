Умершие пациенты с коронавирусом имели сопутствующие заболевания – Марина Гаращенко

14:20, 15 апреля 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 15 апреля в эфире проекта ПАИ-live рассказала, что у всех умерших пациентов были сопутствующие заболевания.

«Все, кто скончался, имели сопутствующие заболевания, которые спровоцировали негативное течение и летальный исход», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что на штабе были освещены все вопросы по готовности коечного фонда и оборудования, в этом отношении проводится серьезная работа.

Она также отметила, что в городах с большим населением высокая плотность заболевания.

«В нашем регионе абсолютно правильные меры принимаются», - добавила Марина Гаращенко, отметив, что заболевание серьезное и его изучает медицинское сообщество.

Также Марина Гаращенко призвала быть начеку, поскольку в группу риска входят не только люди старшего возраста, а все.

«У нас в регионе это тоже молодые, и средние, и старшего возраста, - добавила Марина Гаращенко. – Разные степени заболевания у всех».