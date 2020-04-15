ФОТОФАКТ: Псковичи стоят в очереди на почту в двух метрах друг от друга

15:15, 15 апреля 2020, ПАИ

Жители Пскова соблюдают социальную дистанцию в два метра, ожидая своей очереди в почтовое отделение.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в отделение «Почты России» на улице Рокоссовского посетителей запускают по двое, так как обслуживают клиентов всего два оператора. Массового скопления людей в здании не допускается.

Ожидать своей очереди псковичам приходится на улице, но на открытом воздухе они соблюдают необходимую социальную дистанцию в два метра.

В Псковской области ввели режим самоизоляции: выходить из дома жители города могут только в случае реальной необходимости. Парки и скверы в Пскове оцепили лентами.