ФОТОФАКТ: Парки и скверы в Пскове оцепили лентами
В Пскове лентами оцепили парки и скверы. По обновленному указу губернатора Псковской области запрещено посещение лесопарков, парков, скверов.
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
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Фото: Елизавета Славятинская
Лентами оцепили территорию Летнего сада и Детского парка в областном центре. Проход в парке открыт лишь в середине – пешеходы могут пройти его насквозь.