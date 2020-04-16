Торговые сети утилизируют продукты из-за упавшего спроса

20:58, 15 апреля 2020, ПАИ

Крупные торговые сети увеличили объемы утилизации продуктов из-за значительного снижения спроса, который пришел вслед за большим ажиотажем в марте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В марте в России наблюдался всплеск потребительского спроса в связи с распространением коронавируса в стране и предпринимаемыми ограничительными мерами. В прошлом месяце эксперты зафиксировали самый высокий уровень расходов россиян за всю историю наблюдений. Однако к концу марта спрос резко сократился - трафик в торговых точках снизился в среднем на 30%, изменился режим покупок.

Торговые сети закупили в марте большое количество товаров, которые остались лежать на полках. «У крупных торговых сетей, входящих в АКОРТ, в марте, по итогам всплеска потребительского спроса, увеличился объем товаров, которые они списывают и направляют на утилизацию», - сообщает АКОРТ.

Скоропортящиеся продукты, закупленные для покрытия повышенного спроса, теперь приходится списывать и утилизировать. «Это серьезные внеплановые расходы, которые сети понесли дополнительно к остальным, связанным с ухудшением социально-экономической обстановки и распространением коронавирусной инфекции», - отметили в ассоциации.