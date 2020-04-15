В марте расходы россиян достигли рекордной отметки за историю наблюдений

15:07, 14 апреля 2020, ПАИ

В марте этого года повседневные расходы жителей России стали самыми высокими за историю наблюдений. Такие данные предоставили эксперты исследовательского холдинга «Ромир».

«В марте номинальные расходы россиян выросли на 15,1%. По сравнению с предыдущим мартом индекс также оказался выше на 13,2%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного индекса», - сообщается на сайте холдинга.

В прошлом месяце россияне потратили даже больше, чем в предновогоднюю пору. Расходы в марте на 1% превзошли декабрьские траты.

Рост этого показателя зафиксирован во всех регионах России. Более всего расходы увеличились в Северо-Западном федеральном округе (траты возросли на 27,8%). При этом СЗФО – единственный округ, уровень доходов в марте в котором не является рекордно высоким. Высокая динамика расходов отчасти объясняется низким уровнем трат за февраль.