ФИПИ опубликовал тренировочные варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ

21:33, 15 апреля 2020, ПАИ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций по организации индивидуальной подготовки к единому государственному экзамену к ЕГЭ и ОГЭ, а также вариантов контрольных измерительных материалов. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

На сайте появились методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике, и рекомендации по подготовке к ОГЭ по русскому языку и математике. 16 апреля на сайте появятся рекомендации по другим предметам ОГЭ.

В методических рекомендациях можно почерпнуть рекомендации от разработчиков заданий и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзаменам. Выпускникам предлагается индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых следует обратить особое внимание.

Кроме того, на сайте ФИПИ опубликованы варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету. На примере этих вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ 2020 года. Ответы к открытым вариантам появятся 21 апреля.