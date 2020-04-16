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Общество

Парад Победы в России перенесут на другую дату

Из-за ситуации с коронавирусом парад Победы в России перенесут. Фото: Дарья Хваткова.

Кремль принял решение перенести парад Победы 9 Мая на более позднюю дату. Как пишет РБК, официальное объявление Кремля о переносе даты должно состояться до конца этой недели.

Близкие к Кремлю собеседники издания сообщают, что с объявлением выступит лично президент России Владимир Путин. По словам одного из источников, о переносе может быть объявлено 16 апреля на заседании Совета безопасности

Пресс-секретарь президента ранее заявлял, что проводить парад Победы в нынешней эпидемиологической обстановке небезопасно для ветеранов. 15 апреля ветераны обратились к президенту России с просьбой перенести парад на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

«Мы обратились к президенту с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом», - подтвердил Владимир Шаманов. Ветераны предложили другие памятные даты: 24 июня – в этот день в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади, 3 сентября – день окончания Второй мировой войны.

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