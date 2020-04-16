Создано мобильное приложение, определяющее угрозу заражения коронавирусом

09:19, 16 апреля 2020, ПАИ

Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое при помощи технологий машинного обучения и анализа больших данных оценивает для пользователя степень вероятности заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Приложение позволяет анонимно пройти тест на первичные признаки заболевания, а главное - узнать за счет использования технологий GPS и Bluetooth, сколько раз рядом были люди с признаками заболевания. Благодаря его активному использованию у граждан России появится возможность избегать мест, где находятся потенциальные носители коронавируса, тем самым замедляя его распространение», - пояснили создатели.

В данный момент сервис позволяет пользователю выявить внешние симптомы болезни с помощью анкетирования, а также определить свое место на общей виртуальной карте, которая без указания персональной информации отображает места, которые посещают люди, чье состояние по итогам опроса вызывает тревогу. При этом история описания самочувствия каждого пользователя сохраняется в приложении в течение двух недель для отслеживания симптомов в развитии. Сервис поддерживает несколько языков и уже доступен для скачивания на Android.

Для анализа поступающей от пользователей информации приложение использует технологии машинного обучения. По мере накопления больших данных эффективность расчетов будет расти, уверены авторы. В ближайшие месяцы разработчики намерены расширить функции приложения и объединить усилия с учеными из МФТИ.