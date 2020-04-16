0
10:59
Главный по труду и занятости в Псковской области станет гостем ПАИ-live
10:49
ПАИ опубликовало эксклюзивное видео с места ДТП на трассе Псков – Гдов
10:42
Ямы во дворах на улице Юбилейной в Пскове исчезнут к осени
10:29
Освещение на дороге «Корытово - Пристань» в Псковском районе появится к осени
10:03
В Псково-Печерском монастыре началась Божественная литургия в Великий четверг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
10:01
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Псков - Гдов
09:48
Появились фото с места ДТП на трассе Псков - Гдов
Еще новости
Общество

Туристической сфере Европы понадобится два года на восстановление после коронавируса

Туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019 года, уверен исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер.

Испания и Италия, которые пострадали от эпидемии больше всего, в этом сезоне вряд ли смогут полноценно принимать туристов, учитывая тот факт, что 15 апреля Еврокомиссия рекомендовала членам союза снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа. Открытие границ — последний из них.

«Ни одна страна ЕС не избежит последствий ожидаемого сокращения числа прибывающих туристов на 39%. Но в Италии последствия будут еще хуже — почти половина (49% путешественников) откажется от поездки в эту страну», — рассказал «Известиям» Сантендер.

Сложившаяся ситуация побудила «северные» страны обустраивать курорты к летнему сезону в собственных границах. В частности, в Германии к пляжному отдыху готовят Боденское озеро, а в Швейцарии — Женевское. Австрия начала постепенно снимать карантин с 14 апреля. В стране открываются торговые точки площадью менее 400 кв. м. Если динамика выздоровления не ухудшится, то индустрия отдыха сможет заработать с середины мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Главный по труду и занятости в Псковской области станет гостем ПАИ-live
16 апреля 2020
Главный по труду и занятости в Псковской области станет гостем ПАИ-live
ПАИ опубликовало эксклюзивное видео с места ДТП на трассе Псков – Гдов
16 апреля 2020
ПАИ опубликовало эксклюзивное видео с места ДТП на трассе Псков – Гдов
Ямы во дворах на улице Юбилейной в Пскове исчезнут к осени
16 апреля 2020
Ямы во дворах на улице Юбилейной в Пскове исчезнут к осени
Освещение на дороге «Корытово - Пристань» в Псковском районе появится к осени
16 апреля 2020
Освещение на дороге «Корытово - Пристань» в Псковском районе появится к осени
В Псково-Печерском монастыре началась Божественная литургия в Великий четверг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
16 апреля 2020
В Псково-Печерском монастыре началась Божественная литургия в Великий четверг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Псков - Гдов
16 апреля 2020
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Псков - Гдов
Появились фото с места ДТП на трассе Псков - Гдов
16 апреля 2020
Появились фото с места ДТП на трассе Псков - Гдов
Канадские исследователи воссоздали сценарий появления коронавируса
16 апреля 2020
Канадские исследователи воссоздали сценарий появления коронавируса

Идет загрузка...