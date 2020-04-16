Начался ПАИ-live с Сергеем Аржаниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

12:01, 16 апреля 2020, ПАИ

Начался эфир ПАИ-live с председателем комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергеем Аржаниковым. Разговор пойдёт о том, как меняется ситуация на рынке труда в Псковской области в связи с распространением коронавируса и ограничительными мерами для граждан.

Прямая трансляция ПАИ-live ведется не только на сайте Псковского агентства информации, но также и в группе ПАИ в «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте агентства.

Вопросы Сергею Аржаникову можно задать здесь.