Начался ПАИ-live с Сергеем Аржаниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Начался эфир ПАИ-live с председателем комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергеем Аржаниковым. Разговор пойдёт о том, как меняется ситуация на рынке труда в Псковской области в связи с распространением коронавируса и ограничительными мерами для граждан.
Прямая трансляция ПАИ-live ведется не только на сайте Псковского агентства информации, но также и в группе ПАИ в «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте агентства.
Вопросы Сергею Аржаникову можно задать здесь.