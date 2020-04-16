Псковский губернатор: Главная задача – сохранить региональную экономику

15:30, 16 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил главной задачей на сегодняшний день сохранение региональной экономики. Об этом он заявил во время встречи 16 апреля с представителями крупного бизнеса в регионе, которая посвящена вопросам поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

«Нам надо вместе подумать, посоветоваться, на какие направления мы направим федеральные средства», - отметил Михаил Ведерников, говоря о поддержке экономики регионов, на которую Владимир Путин предложил выделить 200 млрд рублей. Губернатор также рассказал, что объем денег, которые поступят в регион зависит от того, насколько аргументировано будут обоснованы статьи расходов.

«Объективно расскажите про трудности, прогнозы, и если есть решения – тоже давайте», - призвал Михаил Ведерников.

В рамках встречи губернатор также отметил, что меры поддержки, которые направлены на сохранение экономики, в большей степени касаются малого и среднего предпринимательства.