В Великих Луках продуктовые наборы получат дети с ограниченными возможностями и малообеспеченные семьи

15:24, 16 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках продуктовые наборы начали выдавать детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малообеспеченных семей. 16 апреля наборы получила 7 школа, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Всего поступило 120 наборов, стоимость которых составляет 1500 рублей. Директор учреждения образования Наталья Демиховская отметила, что товарами первой необходимости школа обеспечивает всех учащихся, кому полагается эта помощь. В набор входят крупы, сахар, мука, молоко, шоколад, а также сок, чай и многое другое.

«Содержание наборов соответствует всем нормам Роспотребнадзора», - отметила Наталья Демиховская. Наборы получат всего более 21 000 школьников региона.