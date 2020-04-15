Более 21 тысячи школьников получат продуктовые наборы в Псковской области

09:31, 15 апреля 2020, ПАИ

Более 21 тысячи школьников получат продуктовые наборы в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 15 апреля в регионе, по поручению губернатора, началась выдача продуктовых наборов для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей.

Первые продуктовые наборы сегодня вручат в Красногородском районе. Здесь проживают 319 детей из малообеспеченных семей и 28 детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории муниципалитета находятся два государственных общеобразовательных учреждения, в которых проживают дети, требующие особого внимания.

Наборы вручат семьям, дети которых обучаются в «Агрошколе». «Агрошкола» - это учреждение, которое с начала его основания помогает детям с особыми потребностями. В 1944 году сразу после освобождения Красногородска от немецко-фашистских захватчиков здесь нашли свой приют дети из блокадного Ленинграда и дети расстрелянных партизан и подпольщиков, а первыми воспитанниками были дети, ранее проживавшие в немецком приюте.

Первые наборы получат 16 семей, в том числе многодетные, которые воспитывают по три-четыре ребёнка.

В продуктовый набор входят: четыре банки рыбных консервов, две упаковки риса, упаковка гречки, два килограмма муки, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, литр подсолнечного масла, консервированная кукуруза, два литра сока, четыре литра молока, чёрный чай, какао, сгущённое молоко, шоколад, печенье. Перечень продуктового набора согласован с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области.