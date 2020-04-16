Псковичи могут пожертвовать средства на спасение Анастасиевской часовни

18:08, 16 апреля 2020, ПАИ

15 апреля отмечается Международный день культуры. В этот день, 85 лет назад, десятки стран подписали Пакт Рериха – первый международный договор о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников. Инициатором и вдохновителем идеи стал выдающийся русский художник Николай Константинович Рерих. В настоящее время в Пскове на грани разрушения находится часовня Святой Анастасии, созданная в 1911 году архитектором Алексеем Щусевым и расписанная по эскизам Николая Рериха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

В марте более трехсот представителей российской и международной общественности из многих стран мира обратились к министру культуры РФ О. Б. Любимовой и губернатору Псковской области с просьбой оказать экстренную финансовую помощь государственному Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику в спасении памятника федерального значения. В настоящее время в Минкультуры находятся на рассмотрении две заявки на финансирование работ по сохранению памятника.

Благотворительный фонд имени Елены Рерих в день 85-летнего юбилея Пакта Рериха объявил о программе по сбору средств на сохранение Анастасиевской часовни. «Пережив вихри революции и гражданской войны, немецкую оккупацию и угрозу сноса в 1969-1970 годах, эта уникальная храмовая постройка сегодня погибает от человеческого равнодушия», – сказано в обращении Фонда к меценатам и благотворителям.

В 2019 году рядом с Анастасиевской часовней были проведены незаконные земляные работы при строительстве нового жилого комплекса, которые усугубили и без того плачевное состояние памятника старины. По оценке работников Псковского музея-заповедника, «оно является катастрофическим и часовня Святой Анастасии с ее уникальными росписями может быть навсегда утрачена для России».

На первом этапе Фонд намерен собрать миллион рублей пожертвований для проведения инженерно-геологических изысканий фундамента исторического памятника, археологических работ, подведения электросетей для обогрева промерзающих стен с уникальными фресками и благоустройства территории, создания историко-культурной экспертизы проекта реставрации часовни. Также планируется выпустить документальный фильм с рассказом об уникальной и во многом трагической истории часовни Святой Анастасии. Для этого планируется собрать еще 250 тысяч рублей.

Сотрудники Благотворительного фонда надеются на помощь в сборе средств широких кругов общественности. Они напомнили слова академика Д. С. Лихачева о том, что «каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно. И он совершенно беззащитен, он не восстановит самого себя…». В Фонде надеются, что эти слова «патриарха культуры» станут для многих неравнодушных людей руководством к действию в деле спасения в Пскове памятника, связанного с именем инициатора Пакта Рериха.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте Фонда.