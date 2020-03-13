Почти 400 общественных организаций подписали обращение к Минкульту с просьбой спасти фрески Анастасьевской часовни в Пскове

14:02, 13 марта 2020, ПАИ

383 общественные организации и представители общественности из 51 города, 9 стран: Российской Федерации, Германии, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Канады, Молдовы, Узбекистана, Италии подписали письмо в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой спасти фрески Анастасьевской часовни в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова.

«На нас вышел международный фонд сохранения культурного наследия Николая Рериха и благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих, спросили, чем могут помочь, затем был предпринят такой шаг. Памятник всё-таки федерального значения, поэтому государство должно принять участие в его судьбе», - отметила Таисия Круглова.

Она также рассказала, что уже в этом году фонды планируют объявить сбор средств на противоаварийную реставрацию живописи часовни. «И сбор, и реставрация запланированы на этот год», - уточнила Таисия Круглова

Составители письма подчеркнули, что нынешнее состояние часовни можно охарактеризовать как чрезвычайное, по их мнению, памятник старины находится в остро аварийном состоянии – фактически под угрозой утраты. «Здание часовни наклонено в южную сторону; разрушается бутовая кладка площадки, на которой стоит часовня; в плохом состоянии находятся оконные и дверные проемы, пол; нарушен гидрологический режим территории; часовня не имеет систем отопления и освещения, в ней не соблюдается температурно-влажностный режим и в холодное время года часовня промерзает насквозь, что усугубляет положение уникальных росписей и фресок; территория часовни подвергается систематическому замусориванию. Сотрудниками Псково-Изборского объединенного музея-заповедника зафиксированы осыпи красочного слоя; бумажные «маяки», регулярно приклеиваемые поверх трещин на знаменитых фресках, рвутся», - говорится в письме.

Также составители обращения отмечают, что в нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в непосредственной близости от часовни проводились строительные и земельные работы по возведению нового элитного квартала. С помощью тяжелой техники на расстоянии нескольких метров от часовни была вырыта глубокая траншея без укреплений, требуемых законом; транспорт, обслуживающий стройку, создавал сильные вибрации, ускоряющие осыпание красочного слоя росписей, появление новых и увеличение уже имеющихся трещин на фресках.

По мнению специалистов, состояние часовни ухудшилось до критического уровня.

При этом музейные работники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника неоднократно обращались в Министерство культуры с ходатайством о финансировании реставрационных и ремонтных работ в часовне, укреплении ее фундамента, организации прилегающей территории, однако помощи со стороны Минкультуры более чем за двадцать лет, оказано не было. В 2019 году сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника подавали две заявки на участие в государственной программе по реставрации архитектуры и противоаварийной реставрации монументальной живописи (60-256773, 60-256768), однако информации об их удовлетворении до сих пор нет.

«Сегодня памятник культуры федерального значения «Анастасьевская часовня с росписями» нуждается в экстренной и действенной помощи Министерства культуры РФ, - уверены составители обращения. - Для спасения часовни и ее уникальных росписей необходимо срочное проведение противоаварийных работ по укреплению, очистке и противомикологической обработке живописи памятника, а также объективная оценка всего масштаба произошедших деструктивных процессов, проведение геологических, гидрологических и инженерных работ, укрепление и консервация остро аварийных участков. Мы призываем вас помочь в решении данной проблемы и поддержать заявки Псково-Изборского объединенного музея-заповедника для срочного включения Анастасьевской часовни в государственную программу «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. Надеемся на вашу помощь и поддержку, что даст возможность уже в этом году провести реставрационные работы на уникальном объекте культуры федерального значения, это позволит достойно встретить 110-летний юбилей Анастасьевской часовни в 2021 году».

Анастасьевская часовня – памятник архитектуры и монументальной живописи в стиле древнепсковского зодчества, построенное в период Серебряного века (1910-1911 гг.), имеет уникальные фрески и роспись, выполненные по эскизам всемирно известного русского художника Н.К. Рериха, они посвящены теме заступничества Пскова от любых опасностей, его героическому прошлому. Памятник культуры федерального значения.



