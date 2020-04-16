Псковские спасатели 11 раз выезжали на места дорожных аварий за неделю

21:57, 16 апреля 2020, ПАИ

Пожарные и спасательные подразделения Псковской области 11 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 9 по 15 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

За этот период на дорогах области погибли двое человек, пострадали – 13. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. С использованием гидравлического инструмента «Спрут» и гидравлических ножниц были деблокированы трое пострадавших и один погибший.

Двум травмированным гражданам спасатели оказали доврачебную помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Дважды проводилась стабилизация транспортного средства и три раза – ликвидация вторичных факторов.

16 апреля спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия вблизи деревни Елизарово Псковского района, в котором погибли трое человек.