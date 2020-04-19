0
21:44
В Пушкиногорском музее хранится икона «Воскресение Христа» - фамильная реликвия рода Пушкиных
18:44
Изборскую крепость и музей сето Псковской области показали в «Непутевых заметках»
16:58
Пьяный мотоциклист столкнулся с «Рено» на Рижском проспекте
16:17
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
15:20
Михаил Ведерников: Сегодня мы встречаем Пасху в исключительных обстоятельствах
14:25
Псковичи дома обустраивают горки для катания пасхальных яиц (ВИДЕО)
12:45
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и пожелал, чтобы болезнь не унесла новые человеческие жизни
Еще новости
Общество

В Псковском районе офицеры Следственного комитета доставили ветеранам продукты

Сотрудники следственного управления Псковской области вместе с администрацией сельского поселения «Ершовская волость» посетили и оказали помощь двум ветеранам из Псковского района, которые находятся на самоизоляции и нуждаются в помощи и поддержке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, офицеры с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в масках и перчатках, не подходя близко к ветеранам, доставили продукты питания узнице фашистских лагерей Нине Петровне Роминой и труженице тыла Марии Степановне Степановой.

Узница фашистских лагерей Нина Петровна родилась в конце 1941 года на оккупированной территории, когда ее отец сражался на фронте Великой Отечественной войны в рядах Красной армии. В 1943 году немцы вывезли ее вместе с матерью в Германию, где она находилась до разгрома врага в Берлине. Несмотря на преклонный возраст, Нина Петровна продолжает активно заниматься общественной работой по защите прав и интересов бывших несовершеннолетних узников.

Труженица тыла Мария Степановна родилась в 1929 году. Находясь в труднодоступных для противника местах в Псковской области, где были созданы партизанские отряды, она привлекалась к тяжелому труду. С 15 лет, после освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, она занималась послевоенным восстановлением сельского хозяйства страны. В прошлом году Мария Степановна отметила 90-летний юбилей, но она по-прежнему самостоятельно справляется с домашними делами.

Пожилые люди поблагодарили офицеров Следственного комитета за внимание и заботу, а офицеры пообещали ветеранам, что всегда готовы оказать им помощь.

Ранее губернатор Псковской области призвал увеличить количество волонтеров для помощи нуждающимся. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Мировые звезды шоу-бизнеса провели 8-часовой концерт в поддержку врачей Ситуация с коронавирусом ставит вопрос о модернизации системы здравоохранения в России Руководитель инфоцентра по борьбе с коронавирусом рассказал, как из-за безответственности переболел COVID-19 В Ростовской области коронавирусный пациент сбежал из больницы В США заболели коронавирусом более 700 тысяч человек Чиновница отругала краснодарских врачей за то, что они не могут сами себе нашить бахил Дмитрий Песков рассчитывает о выходе на плато по коронавирусу на следующей неделе МЧС советует замачивать овощи в воде с нейтральным моющим средством для профилактики коронавируса Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией Михаил Ведерников: Сегодня мы встречаем Пасху в исключительных обстоятельствах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пушкиногорском музее хранится икона «Воскресение Христа» - фамильная реликвия рода Пушкиных
19 апреля 2020
В Пушкиногорском музее хранится икона «Воскресение Христа» - фамильная реликвия рода Пушкиных
Изборскую крепость и музей сето Псковской области показали в «Непутевых заметках»
19 апреля 2020
Изборскую крепость и музей сето Псковской области показали в «Непутевых заметках»
Пьяный мотоциклист столкнулся с «Рено» на Рижском проспекте
19 апреля 2020
Пьяный мотоциклист столкнулся с «Рено» на Рижском проспекте
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
19 апреля 2020
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
Михаил Ведерников: Сегодня мы встречаем Пасху в исключительных обстоятельствах
19 апреля 2020
Михаил Ведерников: Сегодня мы встречаем Пасху в исключительных обстоятельствах 2
Псковичи дома обустраивают горки для катания пасхальных яиц (ВИДЕО)
19 апреля 2020
Псковичи дома обустраивают горки для катания пасхальных яиц (ВИДЕО) 1
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и пожелал, чтобы болезнь не унесла новые человеческие жизни
19 апреля 2020
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и пожелал, чтобы болезнь не унесла новые человеческие жизни
Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи: Все будет хорошо с Божьей помощью!
19 апреля 2020
Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи: Все будет хорошо с Божьей помощью! 1

Идет загрузка...