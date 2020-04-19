В Псковском районе офицеры Следственного комитета доставили ветеранам продукты

11:19, 19 апреля 2020, ПАИ

Сотрудники следственного управления Псковской области вместе с администрацией сельского поселения «Ершовская волость» посетили и оказали помощь двум ветеранам из Псковского района, которые находятся на самоизоляции и нуждаются в помощи и поддержке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, офицеры с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в масках и перчатках, не подходя близко к ветеранам, доставили продукты питания узнице фашистских лагерей Нине Петровне Роминой и труженице тыла Марии Степановне Степановой.

Узница фашистских лагерей Нина Петровна родилась в конце 1941 года на оккупированной территории, когда ее отец сражался на фронте Великой Отечественной войны в рядах Красной армии. В 1943 году немцы вывезли ее вместе с матерью в Германию, где она находилась до разгрома врага в Берлине. Несмотря на преклонный возраст, Нина Петровна продолжает активно заниматься общественной работой по защите прав и интересов бывших несовершеннолетних узников.

Труженица тыла Мария Степановна родилась в 1929 году. Находясь в труднодоступных для противника местах в Псковской области, где были созданы партизанские отряды, она привлекалась к тяжелому труду. С 15 лет, после освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, она занималась послевоенным восстановлением сельского хозяйства страны. В прошлом году Мария Степановна отметила 90-летний юбилей, но она по-прежнему самостоятельно справляется с домашними делами.

Пожилые люди поблагодарили офицеров Следственного комитета за внимание и заботу, а офицеры пообещали ветеранам, что всегда готовы оказать им помощь.

Ранее губернатор Псковской области призвал увеличить количество волонтеров для помощи нуждающимся.