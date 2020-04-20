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Общество

В мае в Псковской области температура будет достигать +20 градусов

В мае ожидается потепление на большей части территории России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

На западе России, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура будет +15...+20 градусов днём и +6...+11 ночью и достигнет пределов тепловой нормы. При похолоданиях возможны заморозки.

Незначительное превышение климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе, Крыму, Краснодарском крае и в Поволжье. В Москве температурные показатели будут превышать среднемесячный уровень на один и более градус. Днем в Центральном регионе температура будет колебаться в районе отметки +20 градусов и выше. Ночью воздух  прогреется до +10.

 

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