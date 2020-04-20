Надежда Колтырина: Алкоголь может стать причиной лишнего веса

10:32, 20 апреля 2020, ПАИ

Лишний вес может появиться не только из-за неправильного питания, фастфуда, но и из-за большого количества употребления алкоголя, он влияет на лишний вес. Об этом заявила псковский диетолог Надежда Колтырина в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля.

По словам Надежды Колтыриной, жирная пища также вредна для организма, из-за нее повышается холестерин, развивается атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, Надежда Колтырина рассказала, что люди, которые ходят в спортзал и неправильно питаются, наносят ущерб себе. «Это распространенная ситуация: люди идут в спортзал, но они не сбалансируют свой рацион, в начале будет все в порядке, будете худеть, но потом проявятся проблемы, возникнут проблемы пищевого характера, запоры и диареи, проблема с волосами, кожей, появится усталость», - подчеркнула гость эфира.

Диетолог добавила, что если не сбалансировать свой рацион, то впоследствии могут развиться проблемы с суставами и костями.