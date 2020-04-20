Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов

16:38, 20 апреля 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак станет гостем эфира ПАИ-live в понедельник 20 апреля в 17 часов.

Темами разговора с одним из лидеров регионального отделения партии станут деятельность «Справедливой России» в период ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, оценка деятельности региональных властей по противостоянию эпидемии, политический пиар партий и политиков на теме COVID-19, работа городской Думы. Кроме того, поговорим с Олегом Брячаком о работе управляющих компаний Пскова.

Онлайн трансляция ПАИ-live можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в Вконтакте.

Ваши вопросы Олегу Брячаку вы можете оставлять здесь.