Пётр Василевский: Молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства

12:05, 20 апреля 2020, ПАИ

«Именно молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства», – подчеркнул председатель псковского отделения Российского Красного Креста, почетный донор России Пётр Василевский в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Когда у нас была программа по донорству, мы дали импульс к повышению количественного состава безвозмездных доноров, включалось молодое поколение, – рассказал Пётр Василевский. – В этом плане был хороший скачок – молодежь пошла сдавать кровь».

Также председатель псковского отделения РКК напомнил об инициативе введения звания «почетный донор Псковской области». «Мы предлагали за 25 кроводач присваивать это звание. Оно бы стимулировало молодых людей к включению в процесс донорства», – отметил он.

«Донорство – это помощь не только человеку, которого можем и не знать, но и забота о своем здоровье, поскольку донору необходимо проходить регулярные медицинские обследования, – продолжил Пётр Василевский. – Кроме этого, регулярная сдача крови положительно сказывается на здоровье донора».

«Сдавать кровь, безусловно, нужно и важно. Донорская база должна быть всегда постоянной, не должно быть эксцессов и различных ям», – пояснил председатель псковского РКК и добавил, что лично сдавал кровь более 40 раз.

20 апреля в России отмечается национальный День донора. Желающие сдать кровь могут обратиться в станцию переливания крови Псковской области.

Главный врач Станции переливания крови Псковской области поздравляет доноров с праздником и благодарит их за помощь и отзывчивость. «Бывают случаи, когда нужна определенная группа крови, тогда мы целенаправленно звоним нашим донорам, и они не отказываются, приходят на помощь», - рассказала в интервью ПАИ Любовь Малыхина.