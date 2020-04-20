0
16:58
Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе
16:57
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
16:55
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
16:45
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:38
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
16:37
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
16:01
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
Еще новости
Общество

Пётр Василевский: Молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства

Пётр Василевский

«Именно молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства», – подчеркнул председатель псковского отделения Российского Красного Креста, почетный донор России Пётр Василевский в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Когда у нас была программа по донорству, мы дали импульс к повышению количественного состава безвозмездных доноров, включалось молодое поколение, – рассказал Пётр Василевский. – В этом плане был хороший скачок – молодежь пошла сдавать кровь».

Также председатель псковского отделения РКК напомнил об инициативе введения звания «почетный донор Псковской области». «Мы предлагали за 25 кроводач присваивать это звание. Оно бы стимулировало молодых людей к включению в процесс донорства», – отметил он.

«Донорство – это помощь не только человеку, которого можем и не знать, но и забота о своем здоровье, поскольку донору необходимо проходить регулярные медицинские обследования, – продолжил Пётр Василевский. – Кроме этого, регулярная сдача крови положительно сказывается на здоровье донора».

«Сдавать кровь, безусловно, нужно и важно. Донорская база должна быть всегда постоянной, не должно быть эксцессов и различных ям», – пояснил председатель псковского РКК и добавил, что лично сдавал кровь более 40 раз.

20 апреля в России отмечается национальный День донора. Желающие сдать кровь могут обратиться в станцию переливания крови Псковской области.

Главный врач Станции переливания крови Псковской области поздравляет доноров с праздником и благодарит их за помощь и отзывчивость. «Бывают случаи, когда нужна определенная группа крови, тогда мы целенаправленно звоним нашим донорам, и они не отказываются, приходят на помощь», - рассказала в интервью ПАИ Любовь Малыхина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе
20 апреля 2020
Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
20 апреля 2020
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
20 апреля 2020
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 апреля 2020
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
20 апреля 2020
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
20 апреля 2020
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
20 апреля 2020
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая 1
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова
20 апреля 2020
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова

Идет загрузка...