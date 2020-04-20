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Общество

В День донора псковская станция переливания крови работает в особом режиме

С массовыми акциями в День донора в Пскове пришлось повременить. Фото: Андрей Степанов.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Традиционно на Станции переливания крови Псковской области людей в этот день гораздо больше обычного: приходят коллективы крупных организаций, представители власти, студенты, волонтеры. Псковское агентство информации уточнило на станции, как отметят этот важный праздник в условиях карантина.

«Карантин никто не отменял, поэтому мы продолжаем работать в ограниченном режиме. Есть у нас волонтеры-медики и студенты, которые, как всегда, изъявили желание сдать кровь в День донора. Мы им разрешили постепенно в течение недели приходить по 3-4 человека. Обычно же они приходят группами по 50-60 человек. Отмечаем Национальный день донора в таком усеченном режиме», - рассказала главный врач Станции переливания крови Любовь Малыхина.

На сайте учреждения закреплена просьба: людей, возвратившихся из-за границы и из других регионов страны, просят воздержаться от донации на 30 дней. Любовь Малыхина уточнила, что все меры по профилактике коронавируса на станции соблюдаются: сотрудники проходят обследование, помещения дезинфицируются, у желающих сдать кровь, помимо привычного обследования, мерят температуру и спрашивают обо всех возможных опасных контактах и визитах. Конечно же, все используют средства индивидуальной защиты.

Сегодня доноры должны проявить повышенную бдительность и осмотрительность. Доктор, допускающий человека к донации, должен быть уверен, что тот не находился в контакте с инфицированным человеком. Однако лабораторное исследование донорской крови пока не включает проверку на коронавирус: инструкцию для российских станций переливания крови с появлением еще одной инфекции пока не меняли.

Приостановить забор крови станция не может: главная задача - обеспечить медучреждения необходимым запасом. Фото: Андрей Степанов.

Остановить забор донорской крови во время карантина, по замечанию главного врача, просто невозможно. «Наша задача – обеспечить потребность лечебных учреждений. Мы не на передовой, но без нас никуда. И мы без доноров тоже никуда», - объяснила Любовь Малыхина.

Главный врач Станции переливания крови Псковской области поздравляет доноров с праздником и благодарит их за помощь и отзывчивость. «Бывают случаи, когда нужна определенная группа крови, тогда мы целенаправленно звоним нашим донорам, и они не отказываются, приходят на помощь», - рассказала Любовь Малыхина.

О движении безвозмездного донорства ПАИ поговорило с Петром Василевским - председателем псковского отделения Российского Красного Креста, почетным донором России.

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