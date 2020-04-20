Гарантийные работы на улицах Шестака и Майора Доставалова планируется завершить до майских праздников

15:35, 20 апреля 2020, ПАИ

До майских праздников подрядчик по гарантии отремонтирует улицы Шестака и Майора Доставалова в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, качество выполняемых гарантийных обязательств по ремонту улицы проверили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков 20 апреля.

По словам представителя подрядчика, на улицах осталось привести в порядок 436 километров дорожного покрытия, все замечания будут устранены.

Борис Елкин заметил, что на дороге появилось несколько ям, и пока дорожное движение не интенсивное, все нужно приводить в порядок.

Александр Братчиков заявил, что у дома №23 будет установлен светофор, кроме того, на отремонтированной улице Гаражный проспект, если возникнет необходимость, тоже будут установлены светофоры. Глава администрации также подчеркнул, что нужно установить на дорогах поребрики.

В рамках муниципального контракта с компанией «ДорСтройСервис» выполнен ремонт улицы Майора Доставалова на участке от улицы Юбилейной до дома №10 по улице Доставалова протяженностью 0,363 километра. Стоимость выполненных работ — 6,1 млн рублей. Рабочие установили бортовой камень, фрезеровали покрытие, заменили люки колодцев и уложили асфальтобетонное покрытие на тротуарах.

На участке от дома 12 на улице Шестака до улицы Генерала Маргелова был выполнен аналогичный ремонт 0,720 километра дороги стоимостью 12,3 млн рублей.