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Общество

Мусорную площадку в Острове оборудовали над подземным городским водопроводом

В Острове межрайонная прокуратура по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что оборудованное администрацией Островского района место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов на улице Энтузиастов не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, площадка расположена непосредственно над подземным городским водопроводом питьевого назначения, то есть в зоне санитарно-защитной полосы, что исключает возможность ее нахождения в указанном месте.

В адрес главы Островского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Место накопления ТКО ликвидировано, исключено из реестра и схемы размещения площадок.

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