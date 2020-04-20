Мусорную площадку в Острове оборудовали над подземным городским водопроводом

16:08, 20 апреля 2020, ПАИ

В Острове межрайонная прокуратура по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что оборудованное администрацией Островского района место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов на улице Энтузиастов не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, площадка расположена непосредственно над подземным городским водопроводом питьевого назначения, то есть в зоне санитарно-защитной полосы, что исключает возможность ее нахождения в указанном месте.

В адрес главы Островского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Место накопления ТКО ликвидировано, исключено из реестра и схемы размещения площадок.