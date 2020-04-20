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Олег Брячак: Из-за коронавируса политическая активность сведена к минимуму

Олег Брячак

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля рассказал, что в период пандемии сведена к минимуму политическая активность.

«На сегодняшний день политическая активность сведена к минимуму, собрания проводить запрещено согласно указу губернатора», - отметил Олег Брячак, добавив, что такое решение правильное, поскольку необходимо соблюдать самоизоляцию.

Сам Олег Брячак отметил, что соблюдает режим самоизоляции, находится дома, занимается спортом и осваивает английский язык.

«Смотрю новости, фильмы, с детьми занимаюсь уроками», - добавил депутат.

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