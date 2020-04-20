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Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе

В деревне Кувшиново Торошинской сельской волости Псковского района 20 апреля вспыхнул частный жилой дом. 

Как сообщил Псковскому агентству информации очевидец произошедшего, изначально произошло возгорание дома, потом огонь перекинулся на стоящий рядом сарай. В результате и дом, и сарай сгорели полностью. Предположительно, хозяйка дома может находиться в сгоревшем жилище. 

Причины пожара устанавливаются. 

Фото с места аварии смотрите здесь>>>.

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