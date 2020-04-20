«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам

17:56, 20 апреля 2020, ПАИ

Волонтерские центры по всей стране передают больницам автомобили в качестве помощи медикам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На новых автомобилях врачей отвозят после тяжелых смен домой или по вызовам к пациентам. Наибольшее количество автомобилей было передано в больницы Москвы и Московской области.

Один из автомобилей направлен в городскую поликлинику областного центра, а второй - в Псковскую городскую больницу.

«Мы все понимаем, что сейчас медики в борьбе с коронавирусом - на передовой. Всем, чем можем помочь, мы помогаем - это абсолютно правильный подход», - отметил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат по 12-му округу от «Единой России» Григорий Стороненков.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что дефицит транспортных средств наблюдается во всех регионах страны.

Автомобили были закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии и перераспределения средств на оказание адресной помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.