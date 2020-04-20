По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров

18:44, 20 апреля 2020, ПАИ

В Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров запускают по два автобуса одновременно на отдельных маршрутах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для того чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, по наиболее востребованным городским маршрутам в часы пик одновременно выдвигаются сразу два автобуса в одном направлении. Пассажиров призывают оценивать наполняемость автобусов перед посадкой и равномерно распределяться по салонам.

Согласно указу губернатора, в автобусах граждане обязаны носить маски.