«Баба Шура мир от пандемии не спасёт»: Олег Брячак о депутатстве в условиях коронавируса и войне с «управляйками»

22:22, 20 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации публикует текстовую версию эфира ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы, лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олегом Брячаком. Гость эфира поговорил с Александром Машкариным о своем времяпровождении в условиях самоизоляции, месте и деятельности «Справедливой России» в ситуации пандемии, недостатках дистанционного обучения, войне с управляющими компаниями и недопустимом политическом хайпе.

О хобби и дистанционном обучении

- Олег Михайлович, чем вы занимаетесь в рамках всеобщей глобальной самоизоляции?

- На сегодняшний день политическая активность сведена к минимуму, поскольку собрания проводить запрещено по указу губернатора. Это и правильно, потому что мы видим, что происходит за рубежом – в тех странах, где эта беда уже развилась. Самоизоляцию, я считаю, соблюдать необходимо.

В режиме самоизоляции я начал усиленно заниматься спортом, потому что появилось больше времени. Я стал активно осваивать английский язык – это мое хобби. Конечно, пока свободно разговаривать не могу, но стараюсь несколько предложений в день заучивать. Также смотрю новости, фильмы, вместе с супругой занимаюсь с детьми уроками.

Не согласен с тем, как у нас выглядит дистанционное обучение. Я бы назвал самообразованием то, что сегодня происходит. То, что мы называем дистанционным обучением, – это мучение для детей, родителей и учителей.

Происходит следующее: учителя задают домашние задания, а дети совместно с родителями учат уроки.

- В какой класс пришлось «вернуться»?

- У меня трое детей: от второго до десятого класса. Десятиклассник учится в псковском техническом лицее. Конечно, ему помочь крайне тяжело – тут всё под его ответственность и наш родительский контроль. Программа там непростая.

Для меня не понятно, для чего дистанционное обучение надо. Я, наверное, напишу официальный депутатский запрос на имя губернатора или руководителя комитета по образованию Псковской области с просьбой прекратить этот учебный год с 1 мая, чтобы все ушли на каникулы, а с 1 августа начать учебный год. Это будет правильно и эффективно, потому что не может ребенок самостоятельно осваивать сложные задания.

То, что сейчас происходит, – это ненормально.

О партийных делах и войне с «управляйками»

- Эксперты говорят о том, что сейчас партии разделились на три категории. Первая – партии, которые что-то делают, занимаются волонтерской деятельностью. Вторые – партии, которые фонтанируют разными идеями, делают политические заявления. А третьи просто куда-то исчезли. Региональное отделение «Справедливой России» к какой из категорий сейчас относится?

- Я, как лидер регионального отделения, несмотря на то, что по должности не являюсь председателем, свою работу не прекращаю ни на минуту. Понятно, что она, может, несколько снижена. Но на сегодняшний день есть злободневная тема – это работа управляющих компаний. То, что близко каждому жителю города и области, который проживает в многоквартирном доме.

Губернатор Михаил Ведерников дал указания – дезинфицировать подъезды. Я считаю, что это жизненно важный и крайне полезный указ. Его управляющие компании должны исполнять.

Что происходит на сегодняшний день в плане его выполнения? При моем участии создана городская управляющая компания, как эталонная, потому что мы устали бороться с теми «управляйками», которые собирают с людей деньги и не выполняют свои обязанности.

Я на своей страничке «ВКонтакте» опубликовал пост на эту тему. За несколько суток он собрал более 11 тысяч просмотров, и я получил более 150 сообщений от граждан с просьбой проверить, как работают их управляющие компании.

Если дезинфекция подъезда не проводится, а сделать это несложно и очень быстро, есть вероятность заражения всего подъезда. И такое безответственное поведение у меня вызывает крайнее недоумение и возмущение. Если люди платят деньги, почему вы не выполняете даже указ губернатора? Почему гражданин, который добросовестно платит за предоставляемые управляющей компанией услуги, должен заходить в грязный подъезд? Почему он должен рисковать подхватить коронавирус? Я с этим не согласен. Так быть не должно. Как депутат, как гражданин буду с этим бороться.

Две минуты лично у меня заняла дезинфекция подъезда. Я писал депутатские запросы в органы власти, чтобы по сообщениям граждан управляющие компании и дома были проверены и были приняты соответствующие меры.

Недавно сам объехал указанные гражданами адреса и убедился, что дезинфекции действительно не было. Параллельно, когда я приезжаю в тот или иной дом, я фиксирую и другие нарушения. Например, нарушение лицензионных требований управляющей компании.

Я знаю из первых уст, что интересует наших граждан. Их интересует больше лужа возле подъезда, чем космические корабли, которые бороздят просторы космоса.

На рынке управляющих компаний мы будем наводить порядок. Я понимаю, что это многим не понравится.

- Можете назвать две-три управляющие компании, которые нормально справляются со своими обязанностями?

- Когда закончится карантин, я опубликую, сколько жалоб было на ту или иную управляющую компанию. В комитете по региональному надзору и контролю уже более 550 обращений от граждан о недобросовестной работе управляющих компаний.

Например, управляющая компания «11-й микрорайон» так отвечала на просьбу о дезинфекции подъезда: «Баба Шура мир от пандемии не спасёт». При этом говорят открыто, что указ губернатора выполнять не будут.

А на городскую управляющую компанию на сегодняшний день ни одной жалобы нет. В этой компании отправили мастеров и рабочих проводить дезинфекцию подъездов, выдав необходимые форму и средства. Да, они пожертвовали тем, что какие-то плановые работы приостановили. Почему остальные управляющие компании так не могут сделать?

Некоторые управляющие компании просто нужно лишать лицензии на основании букета невыполненных требований.

- Ваши однопартийцы чем занимаются?

- Совместно с однопартийцами создаем и пытаемся провести законопроекты, которые будут полезны для граждан.

Один из последних законопроектов, я считаю, окажет серьезную поддержку многодетным семьям. Он заключается в том, что мы предложили компенсацию в размере 300 тысяч рублей тем семьям, которые стоят в очереди на получение земельных участков, вместо земли.

Земельный участок должен быть с инженерными коммуникациями, подъездными путями. А таких участков немного. И люди не могут реализовать свое право на их получение.

Этот законопроект в гордуме нашел единогласную поддержку. На сегодняшний день он находится в Псковском областном Собрании депутатов. В конце апреля на сессии Собрания я от лица городской Думы представлю проект закона. Надеюсь, что депутаты областного Собрания его поддержат. Да, он потребует дополнительных затрат из бюджета региона, но земельный участок тоже стоит денег. Еще неизвестно, что для администрации будет выгоднее: либо компенсацию дать определенному количеству граждан в год, либо выдать земельные участки.

Я внес около 70 совместно разработанных с юристами, экспертами, неравнодушными однопартийцами законопроектов в областное Собрание депутатов. Некоторые из них уже даже действуют на территории региона – обязательное ношение светоотражающих фликеров, запрет продажи безалкогольных энергетических напитков детям.

На территории Псковской области работает 24 местных отделения партии «Справедливая Россия». Практически каждая из них возглавляется депутатом того или иного района. Соответственно, и эти люди тоже не прекращают свою работу, тоже помогают людям.

А как только будет снят запрет на массовые сборы, региональное отделение «Справедливой России» начнет проводить субботники, чтобы привести в порядок определенные территории. Это мы делаем каждый год и не сильно об этом кричим.

О борьбе властей с коронавирусом и недопустимом хайпе

- Вы сказали, что власти сейчас импровизируют, потому что никогда не сталкивались с такой ситуацией. Как оцениваете те меры, которые принимаются региональной властью? Это избыточные, достаточные меры? Или нужно жестче завинчивать гайки?

- Я считаю, что наш губернатор в данный момент делает всё абсолютно правильно. Он чувствует ситуацию как никто другой. Он находится в гуще этой ситуации, когда нужно – немножко закручивает гайки. Были закрыты предприятия, практически все учреждения. Когда губернатор понял, что есть возможность некоторые предприятия открыть, разрешить кому-то работать – он это сделал.

Мы все должны понимать, что делается это не для того, что ему это хочется, а потому что он отвечает за этот регион. В его полномочиях не допустить распространения коронавируса. Всё делается для нашего здоровья и благополучия родных и близких.

- Некоторые политики в Псковской области пытаются на критике властей в условиях борьбы с коронавирусом сделать себе политическое имя, поднять некий хайп. Как вы относитесь к тому, что в ситуации общей беды люди пытаются заработать себе имя и выбить политические очки?

- Это совершенно недопустимо. Я бы сказал, это по-человечески неправильно. Знаю такие факты. Хочу сказать как юрист – в регионе режим повышенной готовности, при котором у губернатора есть право на ограничение движения. Многие политики либеральных взглядов говорят о том, что идет нарушение Конституции. Это не так.

Такие люди зарабатывают политические очки не на том, что они делают что-то полезное для граждан. Вот, например, партия «Яблоко». Надо у Льва Марковича [Шлосберга] спросить: «Что вы конкретно сделали для людей? Может, помогли кому-то реально что-то отстоять? Двор какой-то был заасфальтирован благодаря вашей активности?».

Знаете, заслуг, наверное, не будет. Зато они умеют сидеть в мягком кресле перед видеокамерой и выкладывать в YouTube то, как они со всем не согласны. Языком чесать они очень красиво умеют.

Недопустимо сейчас в период общей беды делить общество на два лагеря. Мы должны сплотиться и помогать, проявлять сознательность и вместе бороться.

- Каким образом ситуация с пандемией отразилась на работе городской Думы? Как происходит взаимодействие среди депутатов?

- Последняя сессия гордумы прошла очно. Единственным требованием было то, что не более 50 человек должно находиться в зале. Присутствовали порядка 17 депутатов из 25 и ответственные лица.

Конечно, депутатская деятельность пострадала от этого карантина, потому что нормальный депутат должен не только перед выборами появляться во дворах своего избирательного округа, а делать это на протяжении всей своей деятельности. А сейчас это практически невозможно – люди сидят на самоизоляции.

- Как себя сейчас ощущает «Справедливая Россия»? У нее улучшается связь с избирателями из-за этой беды или партия чувствует себя на обочине жизни?

- Если за трое суток мой пост «ВКонтакте» посмотрело 11 тысяч человек, где я делюсь своей деятельностью, я считаю, что связь с избирателями не потеряна. Она как была, так и есть. Мы работаем круглогодично.

На сегодняшний день наша работа немного изменилась, мы не можем проводить массовые встречи. Но эта работа никуда не делась. Есть соцсети, есть страничка Олега Брячака «ВКонтакте». Пожалуйста, пишите мне, и я буду реагировать.