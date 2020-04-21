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Общество

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков станет гостем ПАИ-live в 12:00

Антон Минаков

Один из руководителей Псковского регионального отделения ЛДПР, лидер партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков ответит на вопросы в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 21 апреля, в 12:00.

Ведущий эфира Александр Машкарин поговорит с Антоном Минаковым о месте партии в борьбе с коронавирусом, о политической повестке ЛДПР, о том, как сейчас либерал-демократы выстраивают работу со своими избирателями.

Обсудим с лидером фракции ЛДПР действия, которые предпринимает власть по нераспространению в регионе коронавируса и их эффективность.

Онлайн-трансляцию разговора можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, в группе ПАИ в ВКонтакте, а также в Instagram-аккаунте агентства.

Зрители эфира смогут задать Антону Минакову свои вопросы здесь>>>

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