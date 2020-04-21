Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области

15:19, 21 апреля 2020, ПАИ

Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области за первый месяц работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Большинство обратившихся интересовались эпидемиологической обстановкой в регионе. Также жители области интересовались дальнейшими действиями после возвращения из-за границы или после контакта с такими людьми Операторы оформляют заявки на волонтерскую помощь и дают консультации по вопросам работы организаций и предприятий на период действия ограничительных мер .

Операторы центра также рассказывают о правилах самоизоляции и ограничительных мерах в регионе, информируют о симптомах нового заболевания, действиях при недомогании, правилах оформления электронного больничного листа.

Телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Звонки принимают студенты-выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «медицинская кибернетика». Они обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области. Подробный материал о работе центра можно прочитать здесь.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «ВКонтакте» — «COVID-19. Псковская область», а также через канал в Telegram «COVID-19. Псковская область». В регионе работают и дополнительные интернет-площадки — приложение Viber в официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» и канал в «Яндекс. Чаты» в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской горячей линии — 8 (800) 200-01-12.