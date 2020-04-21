0
08:55
300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
17:21
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
14:42
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
09:05
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
08:34
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
16:17
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
13:14
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
Еще новости
Происшествия

Фермер в Псковской области потратил грант на покупку джипа

Фермер в Псковской области потратил грант на покупку джипа. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Средства гранта в размере чуть менее одного миллиона рублей предприниматель должен был потратить на развитие и расширение своего хозяйства, однако вместо этого решил приобрести собственный автомобиль повышенной комфортности. Через некоторое время контролирующие органы обнаружили обман, и фермеру пришлось вернуть деньги государству, уточнил Николай Романов.

Он подчеркнул, что, претендуя на господдержку, необходимо тщательно следовать представленному на конкурс бизнес-плану, в противном случае появятся серьёзные проблемы вплоть до уголовного наказания.

«Государство даёт деньги и требует по всей строгости. Контролирующие органы берут грантополучателей на заметку, поэтому нет никакой возможности отойти от заявленного бизнес-плана», - предостерёг Николай Романов, уточнив, что из 140 грантополучателей в сельском хозяйстве проблемы появились только у 10.

Новый грантовый конкурс планируется объявить после 10 мая, его результаты станут известны уже в июне. В первую очередь состоится конкурс среди агростартапов. Среди трёх победителей распределят 11 млн рублей. Также пройдёт конкурс для начинающих фермеров: среди восьми победителей будут распределены 18 млн рублей. Затем лучших отберут среди семейных ферм и кооперативных хозяйств, в этих случаях среди двух-трёх победителей распределят соответственно 23 и 20 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
21 апреля 2020
300 палов травы зафиксировано в Псковской области с начала года
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
20 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места пожара в Псковском районе
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
20 апреля 2020
В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
20 апреля 2020
В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
20 апреля 2020
За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
19 апреля 2020
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
19 апреля 2020
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове
18 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове 1

Идет загрузка...