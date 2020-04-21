Фермер в Псковской области потратил грант на покупку джипа

16:56, 21 апреля 2020, ПАИ

Фермер в Псковской области потратил грант на покупку джипа. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Средства гранта в размере чуть менее одного миллиона рублей предприниматель должен был потратить на развитие и расширение своего хозяйства, однако вместо этого решил приобрести собственный автомобиль повышенной комфортности. Через некоторое время контролирующие органы обнаружили обман, и фермеру пришлось вернуть деньги государству, уточнил Николай Романов.

Он подчеркнул, что, претендуя на господдержку, необходимо тщательно следовать представленному на конкурс бизнес-плану, в противном случае появятся серьёзные проблемы вплоть до уголовного наказания.

«Государство даёт деньги и требует по всей строгости. Контролирующие органы берут грантополучателей на заметку, поэтому нет никакой возможности отойти от заявленного бизнес-плана», - предостерёг Николай Романов, уточнив, что из 140 грантополучателей в сельском хозяйстве проблемы появились только у 10.

Новый грантовый конкурс планируется объявить после 10 мая, его результаты станут известны уже в июне. В первую очередь состоится конкурс среди агростартапов. Среди трёх победителей распределят 11 млн рублей. Также пройдёт конкурс для начинающих фермеров: среди восьми победителей будут распределены 18 млн рублей. Затем лучших отберут среди семейных ферм и кооперативных хозяйств, в этих случаях среди двух-трёх победителей распределят соответственно 23 и 20 млн рублей.