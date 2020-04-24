«Дистанционка» с Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live расскажет о работе единороссов во время пандемии коронавируса.
Кроме этого, гость эфира прокомментирует меры против борьбы с COVID-19, а также пояснит, как еще помочь бизнесу и как себя чувствует промышленный кластер в южной части региона.
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