«Держит руку на пульсе»: главы округов Псковской области высказались о юбилейной прямой линии Михаила Ведерникова

13:46, 26 ноября 2026, ПАИ

Руководители муниципальных образований Псковской области прокомментировали итоги десятой, юбилейной прямой линии губернатора Михаила Ведерникова, состоявшейся 25 ноября. В ходе двухчасового эфира, на который поступило более 3,4 тысячи обращений, обсуждались системные вопросы цифровизации, модернизации коммунальных сетей, развития сотовой связи и локальные проблемы в районах. Главы округов поделились впечатлениями от прямой линии и рассказали, как на местах решаются конкретные задачи.

Формат открытого диалога и распределение обращений

Муниципальные руководители сошлись во мнении, что прямой эфир остаётся ключевым каналом оперативного реагирования на запросы граждан.

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов отметил масштаб охваченных вопросов:

«Водоснабжение и медицина, образование и сотовая связь, уличное освещение и состояние дорожной сети и многие другие волнующие и жизненно важные вопросы жители региона смогли задать Михаилу Юрьевичу лично. На большинство вопросов губернатор дал чёткий, подробный ответ, решение отдельных вопросов взял под личный контроль, по другим дал распоряжение на выполнение. Прямая линия ещё раз наглядно показала, что Михаил Юрьевич твёрдо держит руку на пульсе всех событий и ни один вопрос не останется без решения».

Технологические особенности юбилейной линии отметил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

«При приёме обращений впервые использовали ИИ-помощника: он помогал анализировать проблемы и распределять их по ведомствам. Особо отмечу: даже те вопросы, которые не удалось озвучить в эфире, не останутся без внимания. По каждому из них обязательно будут даны ответы, а по тем ситуациям, где требуется решение, – приняты необходимые меры».

Врип главы Островского муниципального округа Ирина Правдивцева выделила стратегические задачи, обозначенные губернатором:

«Михаил Юрьевич подчеркнул, что развитие инфраструктуры, решение вопросов ЖКХ, здравоохранения и поддержка наших бойцов остаются безусловными приоритетами. Особое внимание было уделено качеству жизни на селе: губернатор поручил профильным ведомствам держать на личном контроле ремонт дорог к отдалённым деревням и модернизацию систем водоснабжения. Это те проблемы, о которых наши жители постоянно говорят на личных приёмах».

Решение проблем ЖКХ и энергоснабжения в прямом эфире

Несколько руководителей муниципалитетов подключались к студии прямо во время трансляции, чтобы ответить на жалобы земляков.

Жители деревни Комша Великолукского района пожаловались главе региона на проржавевшую и деформированную водонапорную башню, из-за аварийного состояния которой перебои с водой длятся днями, а в домах со слабым напором рискует замёрзнуть система отопления. Глава Великолукского муниципального округа Алексей Кузьмин сообщил, что вместо дорогостоящей установки новой башни (около 2 млн рублей) власти монтируют в скважину автоматику для постоянного поддержания давления.

«В прямом эфире прозвучал и вопрос от жительницы нашего Великолукского округа – на него я ответил прямо в эфире. Спасибо за доверие и за то, что не остаётесь в стороне», – отметил Алексей Кузьмин.

Жители Новосокольников и деревни Захарино обратились на прямую линию по поводу регулярных проблем со светом. Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков пояснил в эфире, что уличное освещение на улице Тихмянова уже восстановлено с заменой всех фонарей, а в деревне Захарино ведутся плановые работы: на линии 10 кВ провод меняют на современный кабель СИП для исключения аварий. Губернатор поручил держать вопрос под контролем и ускорить процесс.

«Прямая линия – это важный и действенный механизм обратной связи с жителями региона. Поступил звонок от жительницы Новосокольнического округа, на вопросы которой мною были даны ответы в прямом эфире. Администрация округа и дальше будет взаимодействовать с населением по решению текущих и перспективных вопросов», – резюмировал Виктор Новиков.

Устранение сбоев в платёжных сервисах и развитие сотовой связи

Одной из самых резонансных тем в сфере цифровизации стал переход абонентов «Псковэнергосбыта» на сервис «ДомРесурс», вызвавший трудности с авторизацией и оплатой квитанций. Глава региона поручил профильному министерству доработать приложение, напомнив, что альтернативные способы расчётов сохраняются.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова после прямой линии обратила внимание на эту тему и привела общие данные по цифровому развитию:

«В настоящее время идёт перерегистрация личных кабинетов на площадке нового цифрового сервиса. Сбои системы устраняются. Свыше 35 тысяч личных кабинетов уже прошли перерегистрацию. Внимание жителей обратили на то, что продолжают действовать и прежние способы оплаты. Также по традиции затронут вопрос обеспечения населённых пунктов связью. Тема интересна и Новоржевскому округу».

Крупные подвижки произойдут и в других районах. В Бежаницком районе решился вопрос с деревней Турово: ранее населённый пункт исключили из программы Минцифры из-за формально пойманного сигнала при проверке, однако после вмешательства губернатора установку вышки в 2027 году взяла на себя компания «МегаФон».

«Парадоксальная ситуация: комиссия приехала оценить необходимость вышки, где-то поймала сигнал и решила её не ставить. По их мнению, проблем со связью не было. Но есть и хорошая новость: в следующем году вышка сотовой связи в Турово всё же появится. Благодарю Михаила Юрьевича за решение важного вопроса», – отметила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

В Усвятском районе завершается подготовка собственного объекта связи. Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров сообщил точные сроки:

«Совсем скоро, в декабре, после наладки оборудования и прохождения тестирования будет введена в эксплуатацию долгожданная вышка сотовой связи в деревне Удвяты. На первоначальном этапе оператором выступает Tele2. В настоящее время прорабатывается возможность размещения на вышке оборудования МТС и «МегаФона».

Безопасность сельских территорий и борьба с хищниками

Во время эфира прозвучала жалоба жителей деревни Солоново Псковского района на появление волка, который уносит собак, и на стаи безнадзорных животных. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос носит системный характер: за добычу хищников охотникам выплачивается премия в размере 15 тысяч рублей, а профильное министерство выдаёт разрешения на регулирование численности.

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова пояснила, какие шаги предпринимаются для защиты жителей:

«Ситуация у нас в работе. Охотовед подтвердил, что в районе Солоново замечен волк-одиночка. В настоящее время охотники прилагают усилия, чтобы в ближайшее время дикое животное было ликвидировано. Специалисты по отлову уже занимаются двумя бесхозяйными собаками – животные будут отловлены и помещены в зооприют. В преддверии зимы прошу сообщать о диких или безнадзорных животных в муниципальный комитет по сельскому хозяйству по телефону (8 8112) 29-31-10 или в ЕДДС по номеру (8 8112) 29-31-13».

Отметим, что ежегодная прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходила на телеканале «Россия 24». Трансляция была доступна на телеканале «Россия 24», на радиостанциях «Радио России» и «Маяк», а также на сайте ГТРК «Псков». В прямом эфире губернатор, его заместители, министры и главы округов давали конкретные ответы на актуальные вопросы жителей о развитии территорий, дорог, здравоохранения, образования, ЖКХ и соцподдержки.

Добавим, что за весь период прямой линии по всем каналам связи поступило 3 452 обращения, жители задали 5 443 вопроса. В 947 обращениях было обозначено сразу несколько проблем. Последний день стал рекордным: 25 ноября волонтёры и ИИ-помощник Ольга приняли 746 звонков – больше, чем в любой другой день. Причём 470 из них поступили с 17:00 до 20:00, то есть непосредственно перед эфиром и во время него.