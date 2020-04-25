Учёные расходятся в прогнозах относительно пика коронавируса в России

08:19, 24 апреля 2020, ПАИ

Специалисты в сфере медицины представили свои варианты сценария распространения коронавируса в России, пишет газета «Известия».

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что ответ на вопрос о том, пройден ли пик заражения, неоднозначный, так как эпидемиологи оценивают этот рубеж по приросту инфицированных, а врачи - по числу больных. Он считает, что нагрузка на медицинскую систему будет снижаться после майских праздников.

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. В перспективе, по мнению инфекциониста, новые случаи заражения станут единичными к концу августа.

В свою очередь, завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая. По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на все субъекты.

По состоянию на 23 апреля в России 62 773 подтвержденных случая коронавируса.