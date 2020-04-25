0
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

Учёные расходятся в прогнозах относительно пика коронавируса в России

Специалисты в сфере медицины представили свои варианты сценария распространения коронавируса в России, пишет газета «Известия».

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что ответ на вопрос о том, пройден ли пик заражения, неоднозначный, так как эпидемиологи оценивают этот рубеж по приросту инфицированных, а врачи - по числу больных. Он считает, что нагрузка на медицинскую систему будет снижаться после майских праздников.

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. В перспективе, по мнению инфекциониста, новые случаи заражения станут единичными к концу августа.

В свою очередь, завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая. По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на все субъекты.

По состоянию на 23 апреля в России 62 773 подтвержденных случая коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...