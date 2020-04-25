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Общество

От поваленных ветром деревьев очистили территорию мемориала в Красногородском районе

От поваленных ветром деревьев очистили территорию мемориала в Красногородском районе. Фото: пресс-служба регионального отделения партии.

В Красногородском районе была очищена территория мемориала, которую завалило деревьями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В ночь на 17 апреля сильным ветром в деревне Покровское были повалены деревья на воинский мемориал, который был установлен в честь погибших членов колхоза «Заря» и артиллеристов, погибших в деревне Старый Двор.

Волонтеры, работники Покровского дома культуры, а также члены и сторонники партии «Единая Россия», депутаты районного и волостного уровней очистили территорию от завала. Сейчас проводится ремонт, покраска и цементирование памятника и его подготовка к 75-летию Победы.

Инициаторами акции стали депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Пограничная волость» Жанна Тарасова и Галина Нефёдова, которые организовали расчистку и благоустройство.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал не останавливать работу по благоустройству воинских захоронений.

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