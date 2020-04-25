Более 800 пачек сигарет пытались незаконно провезти через границу в Себежском районе

10:50, 24 апреля 2020, ПАИ

В Себежском районе незаконно пытались провезти через границу более 800 пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в грузовом автомобиле марки DAF более 800 пачек сигарет, укрытых в технологических полостях под обшивкой салона автомобиля.

Выявленная партия была передана сотрудникам таможни для проведения разбирательства.