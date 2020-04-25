0
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

В России разработали новый интернет-сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу

Новый интернет-сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу разработали в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФНС России по Псковской области.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров на видеосовещании по вопросам банковского кредитования экономики представил Президенту России Владимиру Путину специальный сервис, предназначенный для системы беспроцентного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

При разработке сервиса был создан удобный механизм, как для бизнеса, так и для банков и государства. Заявки обрабатываются мгновенно.

Система была протестирована совместно со Сбербанком и ВТБ и уже введена в промышленную эксплуатацию. До конца месяца к проекту присоединятся и другие банки.

Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется ИНН и численность сотрудников. На льготный кредит могут рассчитывать организации и ИП, которые включены в Реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Количество работников должны быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Места жительства и работы заболевших коронавирусом разглашаться не должны Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом Цифровые пропуска в Псковской области вводиться не будут Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию с появлением очага коронавируса в Новосокольниках Опрос ПАИ показал, что 11% читателей скучают по походам в кафе и рестораны Минздрав уточнил сроки появления антител к COVID-19 Более 50 тысяч человек умерли из-за коронавируса в США Власти Псковской области и «Россети Северо-Запад» наладили взаимодействие по обеспечению электроэнергией медучреждений региона Меньше всего псковичи на самоизоляции соскучились по ночным клубам и коллегам по работе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...