В России разработали новый интернет-сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу

11:17, 24 апреля 2020, ПАИ

Новый интернет-сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу разработали в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФНС России по Псковской области.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров на видеосовещании по вопросам банковского кредитования экономики представил Президенту России Владимиру Путину специальный сервис, предназначенный для системы беспроцентного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

При разработке сервиса был создан удобный механизм, как для бизнеса, так и для банков и государства. Заявки обрабатываются мгновенно.

Система была протестирована совместно со Сбербанком и ВТБ и уже введена в промышленную эксплуатацию. До конца месяца к проекту присоединятся и другие банки.

Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется ИНН и численность сотрудников. На льготный кредит могут рассчитывать организации и ИП, которые включены в Реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Количество работников должны быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.