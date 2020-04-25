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Общество

Запас медикаментов на 14 дней сформирован в больницах Псковской области

Запас медикаментов на 14 дней сформирован в больницах Псковской области, сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 24 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Запасы планируется увеличивать настолько, чтобы препартов хватило на два месяца.

Она ещё раз напомнила, что в городской больнице Пскова для пациентов с коронавирусом подготовлено 313 коек.

«Сейчас в городскую больницу - псковский COVID-центр госпитализированы 78 человек с внебольничной пневмонией, пять из них находятся на ИВЛ. За эту ночь в центр поступили 19 человек с коронавирусом», - уточнила Марина Гаращенко. 

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