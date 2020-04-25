Молодёжный центр в Пскове разработал бесплатное дистанционное профориентирование
В период самоизоляции Псковский городской молодёжный центр предлагает пройти тестирование по профориентации, не выходя из дома. Тестирование можно использовать при профориентации подростков и взрослых, сообщили Псковскому агентству информации в центре.
В основе профориентационного тестирования лежит методика дифференциально-диагностического опросника Климова, который предназначен для выявления склонности человека к определённым типам профессий. Методика представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из 20 альтернативных суждений.
После прохождения онлайн-тестирования участники получат не только рекомендации от профессионального консультанта Молодёжного центра, но и конкретные специальности, на которые можно обучиться в Псковском государственном университете: наименование специальностей, сроки обучения, ЕГЭ, количество платных и бюджетных мест.
Пройти тестирование можно здесь.