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Общество

Молодёжный центр в Пскове разработал бесплатное дистанционное профориентирование

В период самоизоляции Псковский городской молодёжный центр предлагает пройти тестирование по профориентации, не выходя из дома. Тестирование можно использовать при профориентации подростков и взрослых, сообщили Псковскому агентству информации в центре.

В основе профориентационного тестирования лежит методика дифференциально-диагностического опросника Климова, который предназначен для выявления склонности человека к определённым типам профессий. Методика представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из 20 альтернативных суждений.

После прохождения онлайн-тестирования участники получат не только рекомендации от профессионального консультанта Молодёжного центра, но и конкретные специальности, на которые можно обучиться в Псковском государственном университете: наименование специальностей, сроки обучения, ЕГЭ, количество платных и бюджетных мест.

Пройти тестирование можно здесь.

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