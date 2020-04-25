Праздничные наборы к столу получат все ветераны в Псковской области

15:23, 24 апреля 2020, ПАИ

До 7 мая все ветераны в Псковской области получат поздравительные открытки от губернатора Михаила Ведерникова и праздничные наборы к столу, сообщила на пресс-конференции 24 апреля первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова рассчитывает, что к созданию праздничного настроения подключится и псковское телевидение, которое будет транслировать тематические программы видео.

Ранее сообщалось, что праздничную атмосферу 9 Мая в Пскове создадут с помощью музыки и тематических роликов на городских экранах.