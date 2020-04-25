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Общество

Праздничную программу к 9 Мая в Псковской области актуализируют с учётом пандемии

Фото Дарьи Хватковой

Праздничную программу к 9 Мая в Псковской области актуализируют с учётом пандемии коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-брифинга 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На самом деле, День Победы никто не отменил, и он, безусловно, состоится, – заверила Вера Емельянова. – Мы сейчас реально вынуждены ввести коррективы в план мероприятий. Нынешний год – год 75-летия Победы – ещё и год Памяти и Славы. То есть весь год мы будем возвращаться к этой дате. Но в нынешних условиях мы должны скорректировать планы и сочетать их с ограничениями».

Первый вице-губернатор отметила, что власти вынуждены перенести массовые мероприятия на более благоприятный период. «Мы приняли меры, чтобы программа праздничных мероприятий на майскую неделю была актуализирована с учётом нового режима жизни. Тем не менее, наша задача сегодня самая важная – оказание помощи и внимания всем ветеранам. Это, прежде всего, материальная и моральная поддержка, оказание индивидуальной адресной помощи», – добавила она.

Вера Емельянова подчеркнула, что все обязательства перед ветеранами выполнят до 9 мая и ветераны получат все необходимые выплаты. «Контрольная дата – 1 мая. И мы не сомневаемся, что выполним», – добавила она.

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