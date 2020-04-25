Ансамбль «Сказ» просит псковичей поддержать их песню во всероссийском конкурсе «Спасибо за Победу»

15:45, 24 апреля 2020, ПАИ

Музыкант и руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков и музыкант Александр Степанов с песней о войне, которую они сами сочинили, участвуют во всероссийском конкурсе-фестивале «Спасибо за Победу». Об этом Псковскому агентству информации рассказал Константин Абабков.

«Идея написать песню – Александра Васильевича, - рассказал руководитель псковского ансамбля «Сказ». - Он просто написал песню к 75-летию Победы, потому что дата такая серьезная, мы с ним вместе проработали музыку и сделали запись – уехали в лес под Псковом и записали это видео. Записанную песню отправили на песенный марафон, который проводится в Великих Луках, - «Споёмте, друзья», посвященный 75-летию Великой Победы. Нас почти сразу увидели организаторы уже другого конкурса и пригласили принять участие в московском конкурсе. Эта песня – свое видение, свой подход к военной тематике. Мы отправили песню в Москву, и сейчас активно идет голосование».

По словам музыканта, песня «В небе летят журавли» почти сразу полюбилась многим. Тут же позвонила великолукская группа «Традиция», они попросили эту песню взять в свой репертуар, готовы ее на много голосов разложить. Константин Абабков пообещал, что псковичи тоже ее услышат в исполнении ансамбля «Сказ».

«Я сделаю аранжировку, псковичи смогут услышать ее на наших будущих концертах. Правда, ближайшие концерты у нас будут, скорее всего, уже осенью – у нас должен был быть концерт 16 мая, но мы сейчас все отменяем и переносим», - заметил музыкант.

Константин Абабков просит псковичей поддержать их и проголосовать за их песню:

«Очень просим, чтобы псковичи помогли нам, поддержали нас и проголосовали за песню. Давайте представим Псков вместе!».

Чтобы проголосовать за песню, достаточно перейти по этой ссылке и поставить лайк под видео.

Организатором конкурса «Спасибо за Победу» выступает Первый канал, конкурс проходит до 8 мая. Финалисты будут объявлены по итогам онлайн-голосования.