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Общество

Вера Емельянова: Парад Победы обязательно будет

Фото Дарьи Хватковой

«Парад обязательно будет! Мы слышим об этом и из уст президента, и губернатора. Будут и парад, и встречи, и митинги», – подчеркнула первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Об этом с пресс-брифинга первого заместителя главы региона 24 апреля передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам нужна полноценная молодежная аудитория, которая должна будет выразить свое отношение на тех мероприятиях, которые мы не можем сейчас провести», – отметила Вера Емельянова. По ее словам, большая часть мероприятий переносится на те сроки, когда снимут карантин.

Она рассказала, что на сегодняшний день 61% ветеранов получили юбилейные медали. «Сейчас мы ограничили это мероприятие с тем, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью. Можем вручать через родственников. Но всё же просим отложить вручение, чтобы сделать это лично», – добавила Вера Емельянова.

По мнению первого вице-губернатора, вариантов дат для переноса праздничных мероприятий множество. «Есть дата Парада Победы 1945 года, есть День освобождения города, даты в сентябре», – пояснила она.

«Но давайте не будем забегать вперед. У нас сегодня стоит очень важная задача – преодолеть без потерь и сберечь наше население. Мы не упустим шанс сразу, как только закончится этот период, достойно провести и отпраздновать Год памяти и славы и День Победы», – добавила Вера Емельянова.

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