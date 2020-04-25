В Псковской области число зараженных коронавирусом выросло до 110 человек

10:32, 25 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Вчера заболевших было 93.

Прибавились заболевшие в Пскове – их стало 37 человек, в Великих Луках стало 10, в Новосокольниках – 16. В Островском районе – 12 заболевших, в Псковском – 6, Дедовичском – 5, Гдовском – 4, Красногоросдком, Пустошкинском и Струго-Красненсокм районах по два человека, в Великолукском, Новоржевском, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском районах – по одному человеку.

Всего в области проведено на данный момент 7202 исследования.