93 жителя Псковской области заразились коронавирусом

00:09, 24 апреля 2020, ПАИ

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 93 пациентов в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Коронавирус предсказуемо набирает обороты, – подчеркнул глава региона. – Мы вступаем в новый, более сложный и опасный этап борьбы, и сегодняшние изменения статистики, к сожалению, это доказывают. За сутки в регионе добавилось сразу 20 (!) новых подтверждённых случаев и одна смерть».

«Резкий скачок в числе заболевших связан с двумя случаями, – продолжил губернатор. – Во-первых, для строительства инфекционного корпуса в Новосокольники приехала группа работников из Москвы. Понимая, что потенциально это группа риска, все были изолированы и обследованы. У семи из 41 диагнозы подтвердились. Во-вторых, в Островской межрайонной больнице фактически сформировался очаг – у 1 пациентки и 7-ми медиков подтверждён коронавирус. Вся больница на карантине, контактная группа обследована (в том числе пациенты), но ситуация действительно очень непростая. Радует то, что весь персонал в удовлетворительном состоянии».

По состоянию на утро 23 апреля в регионе было 73 инфицированных.