Публикуем эксклюзивный видеорепортаж из очага заражения коронавирусом в Острове

16:59, 25 апреля 2020, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации побывал в очаге заражения коронавирусом в Острове, где накануне COVID-19 был выявлен у 8 медиков и 1 пациента, и снял эксклюзивный видеорепортаж.

Здание, в котором работали зараженные, опечатано, вход сюда строго запрещен. Продукты питания оставляют в специальном шлюзе. Корреспонденту ПАИ удалось пообщаться с медиками, которые оказались в изоляции и работают с пациентами. Сейчас здесь находятся 8 медиков и 15 пациентов.

«Первые несколько дней было очень тяжело, где мы, что мы. Сейчас привыкли, вработались. Используем все защитные средства. Об удобствах речи не идет. Сейчас самое главное — безопасность!» - рассказала заведующая отделением Анна Рыжикова.

В Островской больнице объявлен карантин. Первичное сосудистое отделение было закрыто 14 апреля, сразу, как стало известно, что у одного из сотрудников обнаружен коронавирус. В тот же день было обследовано почти 200 человек. – все оказались здоровы. И только повторные анализы спустя некоторое время показали, что заражены 8 медиков и один пациент. Все они отправлены на лечение в Псков.

Из-за специфики поступавших в отделение пациентов угрозу не всегда возможно сразу выявить.

«В неврологическое отделение сосудистое поступают пациенты очень часто в бессознательном состоянии, у которых трудно собрать эпидемиологический анамнез. Скорее всего, один из пациентов оказался источником заражения», - говорит главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва.

В Островской больнице после этого случая режим ужесточился, дезинфекцию здесь проводят каждые два часа. На следующей неделе медики, которые находятся здесь в изоляции, сдадут очередной тест на коронавирус. Для некоторых из них он окажется уже четвертым.

На сегодняшний день в Псковской области выявлено 110 случаев заражения коронавирусом, 12 выздоровело, зафиксировано 8 летальных исходов.