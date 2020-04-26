Визажисты Пскова запустили челлендж #pussthebrush

10:35, 26 апреля 2020, ПАИ

Псковские визажисты присоединились ко всемирному челленджу #pussthebrush. Видеоролик с секундным преображением благодаря «волшебной кисти» выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» визажист Любава Анисимова.

«Мы вдохновились другими видео визажистов со всего мира по хештегу #pussthebrush. Идея проста: за секунду преобразиться с «волшебной» кистью. Это прикольно и весело. У нас есть группа визажистов-коллег «ВКонтакте», я предложила сделать видео, и кто-то согласился. Всем раздали задание – как и что нужно сделать. И готово», - рассказала Любава Анисимова корреспонденту Псковского агентства информации.

Участницы видеочелленджа отмечают, что он никак не связан с эпохой всемирной самоизоляции, хотя он отлично вписывается и в нынешнюю ситуацию: многие женщины стали значительно реже пользоваться «волшебной кистью» на карантине. Визажисты словно напоминают, что и находясь дома можно поэксперементировать со своим имиджем, создавать яркий и красивый образ.

«У нас в группе все такие творческие и готовы сразу кидаться в поток творчества. Задание было простое – сделать образ, поймать кисть определенным образом и кинуть в конце тоже определенным образом. Вот и всего», - рассказала Любава Анисимова.