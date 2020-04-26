Эстафета Победы «Псковской правды» состоится в формате флешмоба

13:11, 26 апреля 2020, ПАИ

Традиционная эстафета «Псковской правды», приуроченная к празднику Победы, из-за коронавируса пройдет в новом формате. Как сообщают организаторы мероприятия, 75-летняя традиция не прервется из-за пандемии, но в этом году эстафета примет формат флешмоба.

Каждый год, начиная с 1945 года, в Псковской области в мае проходила легкоатлетическая эстафета на призы главной региональной газеты – «Псковской правды». Это спортивное и памятное мероприятие собирало десятки тысяч участников со всего региона.

В 2020 году выйти на привычный старт участники эстафеты не смогут из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Однако чтобы не утратить традицию, которая насчитывает уже 75 лет, организаторы решили провести в социальных сетях флешмоб-эстафету.

Поддержать флешмоб можно, выставив на своей странице в любой социальной сети пост и поставив хештеги #эстафетапп и #родиназнаменипобеды.

Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье. Запишите свою историю на видео или опубликуйте фотографию из семейного архива. Можно даже выставить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне, сопроводив снимок своим рассказом.

Добавляйте хештеги и отмечайте трех друзей, которым вы передадите эстафету.

Участвовать можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хештега.

Онлайн-эстафета «Псковской правды» посвящена открытию памятного знака «Зарождение знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. Бойцы «Идрицкой» 150-й стрелковой дивизии в 1945 году подняли красный флаг над Рейхстагом. В связи с этим одним из хештегов акции - #РодинаЗнамениПобеды.

В Пскове ко Дню Победы появится мурал в честь Знамени Победы.