Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе

22:05, 26 апреля 2020, ПАИ

Поисковики Себежского района обнаружили останки двух бойцов Великой Отечественной войны. Котелок, найденный рядом, был подписан именем «Вася», а также инициалами «МГВ». Итоги поисковой операции «Самоизоляция 2020» подвел в своем аккаунте в Instagram себежский поисковик Владимир Бумаков.

Два бойца погибли совсем молодыми в 1941 году, служили в 717-м стрелковом полку 170-й стрелковой дивизии. Смертных медальонов при них найти не удалось. По заключению Владимира Бумакова, погибли бойцы от близкого взрыва: у Васи перебиты кости ног, у второго солдата – осколочное в каску по касательной.

«Солдатики были молодыми – все зубы в наличии и здоровые. У всех бойцов в карманах много монет: успели получить пайковые деньги, но вот потратить их была уже не судьба. В котелке остатки каши, оставили пайку на потом: "вот повоюем и доедим"», - пишет себежский поисковик.

Ранее общественники вместе с администрацией Себежского района расчистили территорию у огневой точки времен Великой Отечественной войны.

